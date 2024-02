Coppa Italia Frecciarossa: quasi 23mila spettatori nella due giorni di finali a Trieste

La pallavolo chiama, Trieste risponde. E lo fa in modo esemplare. Quasi 23mila spettatori hanno assistito alle finali della Coppa Italia Frecciarossa di A1 e A2, un totale a dir poco impressionante che dimostra come il PalaTrieste sia un impianto di grande livello. Per la precisione, le quattro partite giocate tra ieri e oggi sono state viste da 22750 persone.

Entrando maggiormente nel dettaglio, la semifinale di A1 tra Conegliano e Chieri ha avuto come sfondo 5100 spettatori, seguita poi dall’altra sfida tra Milano e Scandicci (5450 persone). La giornata odierna è stata ancora più scintillante da questo punto di vista. Una cornice di pubblico stupenda ha aperto la domenica con l’atto finale della Serie A2 tra Bartoccini-Fortinfissi Perugia e Futura Giovani Busto Arsizio che ha registrato 5500 unità, mentre la finalissima tra Conegliano e Milano ha sfiorato le 7mila presenze (nello specifico i tifosi sono stati 6700). A conti fatti, significa che ogni incontro ha avuto una media di circa 5700 persone.

Questo il commento del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris: “Pianificare una Finale di un evento così importante alle 11 era una scommessa. Possiamo certamente dire di averla vinta: oltre 5500 spettatori sono accorsi al PalaTrieste per ammirare le giocate delle nostre campionesse, in un orario “brasiliano” che però non ha impedito al pubblico di accorrere numeroso. Un risultato straordinario come già ribadito in diretta su Sky Sport, che non fa che confermare la voglia di pallavolo di alto livello in Italia e dà a noi come Lega l’opportunità di pianificare al meglio i nostri calendari nell’ottica di una sempre più capillare promozione del nostro amato sport“.