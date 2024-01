Petra Gulich orgoglio giuliano: l’emozionante esordio in A2 della schiacciatrice 17enne

Era l’anno dei Mondiali, quelli del 2006. La celebre canzone “Giulio Cesare” di Antonello Venditti può essere riadattata nel ricordo di un periodo indimenticabile per gli sportivi: 18 anni fa la Nazionale Italiana di calcio vinceva il suo ultimo Mondiale, ma proprio in quei mesi vedevano la luce tanti talenti che ora si stanno affermando, non solo nel rettangolo verde. Il volley ne è un chiaro esempio: nel 2006 nasceva infatti una pallavolista giuliana che ha appena fatto il suo emozionante debutto nella Serie A2 femminile.

Si tratta di Petra Gulich che ha fatto il suo debutto assoluto nella categoria con la maglia della CDA Talmassons, compagine friulana che prenderà parte a breve ai play-off promozione per l’A1, dunque un club di tutto rispetto. Ma come è arrivata Petra a questo importante traguardo? Nata il 9 giugno del 2006 (compirà dunque 18 anni tra cinque mesi) è un grande orgoglio per la stessa Talmassons, ma anche e soprattutto per la società in cui è cresciuta. La schiacciatrice che ha giocato la sua prima partita di A2 nel match interno della CDA contro Pescara, si è formata nelle giovanili del Sokol di Duino Aurisina (località di cui è originaria) sotto la guida di Janika Škerl.

Da due stagioni, invece, è in prestito nella città udinese ed è diventata uno dei punti di riferimento della formazione Under 18. Tra l’altro, l’incontro di domenica è stato l’occasione per il debutto stagionale di un’altra giovanissima, coetanea di Petra Gulich, la palleggiatrice Rebecca Feruglio. Tornando alla 17enne giuliana, nel corso delle passate stagioni ci sono state diverse opzioni da valutare, come ad esempio il trasferimento nel campionato sloveno con il Luka Koper. Ora però Talmassons è sempre più la sua priorità, nell’attesa che il numero di partite in Serie A cresca in maniera promettente.