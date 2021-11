Presentato ufficialmente il PalaCus rinnovato in occasione delle celebrazioni per il 75° anniversario

Un'occasione utile per ritrovarsi e vedere "da vicino" il nuovo: la giornata di martedì 23 novembre, oltre alle celebrazioni per il settantacinquesimo “compleanno” del, è stata caratterizzata anche dalla "presentazione ufficiale" del PalaCus rinnovato.

In Via Monte Cengio 2, in presenza dei rappresentanti dell'ufficio tecnico dell'Università degli Studi di Trieste, oltre che dei responsabili dei lavori e della CP Costruzioni, la ditta che ha seguito direttamente le lavorazioni interne ed esterne, il Presidente Romano Isler ed i consiglieri Davide Samec, Stefano Vella e Renato Pelessoni hanno presenziato e celebrato quella che è, attualmente, la palestra rinnovata più di recente nella città di Trieste.

Di certo una bella soddisfazione per la società friulana, che dopo aver riaperto nel 2020/2021 agli agonisti, da questa stagione ha potuto salutare con soddisfazione anche la riapertura dei corsi dello sport universitario, quella che è vera e propria spina dorsale dell'attività targata Cus Trieste.