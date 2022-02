Serie B: rimonta incompleta per il CUS Trieste, a Padova un solo punto

È ricominciata nel peggiore dei modi l’avventura dell’MV Group Cus Trieste, nel campionato di volley maschile di Serie B: la formazione di coach Jasmin Cuturic, dopo aver osservato lo stop voluto dalla FederVolley, ha ripreso infatti il suo cammino con uno scontro diretto, visto che Gnani e compagni hanno affrontato in trasferta la Kioene Padova, ultima in graduatoria. Ne è scaturito uno scontro salvezza davvero imprevedibile, un 3-2 che ha purtroppo premiato i veneti padroni di casa.

L’andamento del match è comunque lo spunto per trovare qualche barlume di ottimismo in questa sconfitta che complica di molto la classifica del Cus. La Kioene ha sorpreso i giovani triestini con un doppio set-fotocopia. Sia l’1-0 che il 2-0 a favore dei padovani sono maturati grazie a punteggi non troppo diversi tra loro. Padova ha conquistato il primo parziale con un 25-21 che si è concretizzato nelle parti finali della frazione di gioco, mentre il secondo set è terminato 25-22. A quel punto è salita in cattedra Trieste.

Gli universitari sono riusciti a pareggiare il match con un duplice 25-23, segno che i ritmi di gioco sono stati ritrovati in corso d’opera, seppur a fatica. Il tie-break ha poi premiato la Kioene, maggiormente concentrata nel raggiungere l’obiettivo e capace di mettere fra sé ed il Cus 4 punti (15-11 il punteggio). Come già anticipato, ora le due squadre sono appaiate in fondo alla classifica del girone D a quota 9 punti. Il tabellino del match:

KIOENE PADOVA-CUS TRIESTE 3-2 (25-21, 25-22, 23-25, 23-25, 15-11)

Kioene Pallavolo Padova: Menarin, Roncaglia, Gatto, Favaro, Sartore, Gagiano, Congola, Tollin, Vigato, Calzavara, Iervolino, Geron (L1), Bellomo (L2). All. Cecchinato

MV Group Cus Trieste: Vattovaz 13, Princi 4, Blasi A., Michelon, Vecellio 9, D’Orlando 11, Sartori 6, Gnani 2, Allesch 23, Gambardella 3, Gerdol (L1), Dose (L2). All. Cuturic