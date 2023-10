Una grande festa dell'inclusione: i servizi sociali diventano uno spettacolo al Rossetti

TRIESTE - Il lavoro dei Servizi sociali del comune di Trieste diventa uno spettacolo teatrale, che andrà in scena martedi 17 ottobre alle ore 20. L'evento, dal titolo "Insieme", è a cura del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste ed è a ingresso gratuito con biglietto obbligatorio. La presentazione è avvenuta oggi in municipio alla presenza dell'assessore alle Politiche sociali e welfare, Massimo Tognolli.

La serata, che vede la collaborazione di Paolo Quazzolo, sarà presentata da Umberto Bosazzi e prevede la presenza della Calicanto Band diretta da Fabio Clary, dell'Associazione Oltre quella sedia con la regia di Marco Tortul, del Coro Afasici ALICE FVG - Associazione per la lotta all'ictus cerebrale di ALICE (direttore Loredana Boito), del "Coro Par Ke i Soni inveze i canta" e dell'Associazione parkinsoniani Trieste "Pegaso Apt OdV" (direttore Antonella Grusovin). Lo stesso giorno, alle ore 19.00 presso il foyer del Teatro Rossetti, verrà presentata la mostra "I colori della vita" a cura della Cooperativa Sociale Trieste Integrazione Anffas per promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilita e delle loro famiglie.

"Sarà una serata in famiglia - ha affermato ancora l'Assessore Tognolli - per parlare di Servizi Sociali alla città. Con le parole, per raccontare alcune buone pratiche che hanno trasformato la solitudine in sorriso, ma anche attraverso il linguaggio delle arti figurative, del teatro e della musica. Perche la cultura è naturale strumento di inclusione, perché la bellezza è legittima aspirazione di tutti noi".

Il presidente del Rossetti, Francesco Granbassi, ha affermato che "i Servizi sociali del Comune di Trieste sono al vertice in Italia e dietro a questi risultati c'è un segreto che ho capito lavorando con queste persone. E il segreto sono proprio loro, le persone. Ho visto un tale entusiasmo e una tale passione mai riscontrate altrove".