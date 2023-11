Wartsila, Mitsubishi si sfila, i sindacati: "Il governo ha un progetto?"

TRIESTE - Mitsubishi ritira la manifestazione d'interesse per lo stabilimento Wartsila di Bagnoli. Lo rende noto Antonio Rodà, segretario provinciale della Uilm, dopo il tavolo governativo che si è svolto oggi a Roma al Ministero per le Imprese e il Made in Italy. "Alla riunione odierna - spiega Rodà - il Sottosegretario Bergamotto ha comunicato che Mitsubishi si è sfilata dalla manifestazione di interesse che aveva presentato a luglio. Alla luce di questa comunicazione è volontà del Governo procedere sulla strada dell'Accordo di Programma che stabilisca tempi, cosa si andrà a fare sull'area ma soprattutto chi lo farà. Il Ministero ha confermato la presenza di Ansaldo sulla partita alla quale si sarebbe aggiunta, negli ultimi giorni, anche Fincantieri".

Stando a quanto comunicato dal sottosegretario Bergamotto, a partire dall'11 dicembre proseguiranno gli incontri con gli attori istituzionali per preparare la strada dell'accordo di programma e il prossimo tavolo ministeriale plenario è convocato il 19 dicembre.

"Da parte nostra - continua il segretario provinciale della Uilm - abbiamo espresso forti perplessità circa la situazione palesata dal Governo. Di fatto, oggi ci troviamo con nulla di concreto in mano mentre il tempo continua a passare. Serve capire nel concreto cosa rappresenti Ansaldo e da oggi anche Fincantieri. Che progetto possono sviluppare sul sito di Bagnoli della Rosandra, in che tempo e con quante persone. La vera domanda è: c'è davvero un progetto?". Per quando riguarda il ruolo dell'azienda, secondo il sindacalista "va richiamata alle sue responsabilità nell'accompagnare questo percorso che prevede, ovviamente, tempi più lunghi, e strumenti per sostenere idonei a sostenere una reindustrializzazione. Lunedì 4 dicembre riferiremo ai lavoratori in assemblea con la presenza delle segreterie nazionali".

Interviene sul tema la deputata dem Debora Serracchiani, presente oggi al tavolo di crisi: “Doveva essere il momento di chiudere e non ci sono ancora certezze sulla continuità industriale né garanzie per i lavoratori. Tutto rimandato e nessuna vera certezza, con la novità negativa del ritiro di Mitsubishi e con la disponibilità di Fincantieri in un ruolo salvifico non ben definito, nell’assenza di qualsivoglia piano industriale", mentre i lavoratori "non siano stati messi nelle condizioni di partecipare attivamente al processo di reindustrializzazione del sito”.