“Biser Mora”, due ori e pioggia di medaglie per l'Associazione Cuochi Trieste

Due ori assoluti per la squadra italiana dei cuochi dell’Associazione Cuochi Trieste e allievi del Civiform ai campionati internazionali di cucina “Biser Mora”, organizzati dalla Skmer Acmer (Association of Chefs from Mediterranean and European Regions) sull’isola di Brac in Croazia. Il primo nel concorso a squadre junior, di due soci e allievi del Civiform: Massimiliano Godina ed Elisabetta Capuzzo, 17 anni entrambi. I due giovanissimi hanno preparato un menù completo che ha conquistato la giuria di Biser Mora e che ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto. Il menù era formato da un cannolo scomposto con tartara di gambero coulis di mela nurca e salsa ai lamponi per antipasto. Il main course: anatra all’arancia e rum con crema di patata dolce e giardinetto di panocchiette, carotine e cavolo. Dolce: bavarese alla vaniglia con coulis di lampone, pasta frolla al lampone e ganache al cioccolato bianco e lime. Il secondo nella gara di pasticceria di Elisabetta Capuzzo, che si è aggiudicata l’oro assoluto con un cremino alla nocciola e pistacchio con salsa ai frutti di bosco e crumble al cacao e namelaka alla ricotta.

Oltre agli ori assoluti, la squadra triestina si è aggiudicata altre medaglie: l’oro è arrivato nella gara a squadre senior, con Elisa Tommasoni (30 anni), Brian Furlani Galante (22 anni) e Mario Denis Viziante (17 anni). Nella categoria Pesce, Mario Denis Viziante, ha vinto la medaglia d’argento e Brian Furlani Galante si è aggiudicato un bronzo. Argenti anche nella categoria risotto senior per Brian Furlani Galante e Massimiliano Godina. Bronzo per Elisa Tommasoni che ha replicato anche nella categoria Vegan. Nella categoria Pasta: argento per Galante, bronzo per Tommasoni e Godina. I giovani Gianrico Bagalà e Federico Zuzic (15 anni), anche loro allievi del Civiform, si sono aggiudicati due bronzi. Il prossimo impegno internazionale, dopo gli esami scolastici a giugno, sarà in Romania, per l’ACEEA (Asociatia Culturala Euro Est Altenativ), sempre nel circuito World Chef.