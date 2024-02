Al via la trentesima edizione del Carnevale di Trieste

TRIESTE - Inaugurata ufficialmente questa mattina in piazza Unità d’Italia la 30esima edizione del Carnevale di Trieste. Alle 12 si è svolta la cerimonia della consegna delle chiavi della città al Re e la Regina del carnevale, del rione di Servola, accompagnati dalla Banda Refolo. Presentato anche il Palio di Trieste 2024, con otto rioni in gara per vincere il premio attualmente detenuto da Valmaura. In ordine di sfilata sul percorso tradizionale lungo le principali vie della città, si sfideranno: Servola con ‘Incartemo Servola’, Roiano con ‘Tutto fa musica’, Barriera Vecchia e ‘Pinoceto’, San Giovanni con ‘i 4 elementi + 1’, Valmaura e ‘Aperilandia’, San Giacomo proporrà ‘Barbyeland’, Cittavecchia San Giusto con ‘Night Street’ e Borgo San Sergio con ‘Scovaze a chi?’: la manifestazione quindi culminerà con la sfilata nella giornata di martedì 13 febbraio dalle 14 in piazza Oberdan.

Le sfilate dei ragazzi

Quest’anno il programma prevede corsi mascherati e sfilate rionali a cui prenderanno parte anche i bambini e ragazzi di nidi, scuole dell’infanzia e ricreatori. I temi scelti dai ricreatori comunali, con maschere create dagli stessi bambini, sono riassunti dal titolo “Mondi fantastici e dove trovarli”. I nidi e le scuole d’infanzia sfileranno giovedì 8 febbraio a San Giacomo e Campi Elisi mentre il giorno successivo, li troveremo nei rioni di Barriera nuova, Borgo San Sergio, Valmaura e Borgo San Nazario a Prosecco. Le sfilate dei ricreatori partiranno invece, il 5 febbraio e si protrarranno fino al 13. Venerdì 9 si terrà la sfilata di Servola a partire dalle 17 nell’area del Ricreatorio Gentili.

La Bavisela di carnevale

Questa mattina, insieme alla consegna delle chiavi della città, si è tenuta la prima edizione della Bavisela di Carnevale: trecento partecipanti tra cui famiglie e amici hanno percorso mascherati le vie del centro. I concorrenti sono partiti da piazza Unità per arrivare in viale XX settembre con una sosta al centro commerciale Il Giulia per fare poi ritorno in piazza Unità. “Ci ha fatto molto piacere partecipare alla giornata inaugurale del 30° Carnevale di Trieste - sottolinea Emilio Porto, presidente dell’APD Miraramar, organizzatori della corsa - Crediamo fortemente che questa collaborazione, tra due manifestazioni o meglio tradizioni della città come la Bavisela e il Carnevale di Trieste, possa continuare e crescere per abbracciare sempre più persone e regalare un’ulteriore giornata speciale alla città”