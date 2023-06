Un nuovo film internazionale tra Muggia e Trieste: al via i casting per le comparse

MUGGIA - Si cercano comparse per un film internazionale prodotto dalla K+ SRL, le cui riprese sono previste tra Muggia e Trieste nel periodo dal 20 luglio al 10 agosto. Il casting si terrà al Teatro Giuseppe Verdi di Muggia in via San Giovanni 4 venerdì 23 e sabato 24 giugno dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 e sarà organizzato da Galaxia Casting. Si cercano ambosessi dai 18 ai 65 anni e i selezionati percepiranno compenso come da contratto collettivo nazionale generico.

Sarà necessario portare le fotocopie dei seguenti documenti: documento d'identità fronte/retro, codice fiscale italiano, del permesso di soggiorno valido (solo se cittadini extracomunitari), codice IBAN. Non è necessario prendere appuntamento, sarà sufficiente presentarsi negli orari indicati.