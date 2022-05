Chiusura della galleria di piazza Foraggi: le modifiche al servizio bus

Da lunedì 16 maggio, con la chiusura per lavori della galleria di piazza Foraggi, saranno modificati gli orari e i percorsi delle linee 18, 20, 21, 23, 27, 29, 34, 40 e 41, e sarà inoltre sospesa la linea 19. I provvedimenti dovranno ritenersi validi 7 giorni su 7 fino al termine del cantiere.

Tutte le modifiche sono indicate di seguito.

Linea 18

il percorso della linea 18 rimane quello consueto ma la frequenza viene intensificata, con passaggi ogni 10 minuti dal lunedì al sabato e ogni 20 minuti la domenica e nei giorni festivi. Il servizio termina tutti i giorni alle ore 00:40: dalle 21:40 a fine servizio, percorre il solo tratto compreso fra largo della Barriera Vecchia (capolinea linee 37 e 48) e piazza Foraggi. I nuovi orari della linea 18 sono disponibili sui sito di Trieste Trasporti e Tpl Fvg.

Linea 19

la linea 19 è sospesa per l'intera durata del cantiere

Linee 20, 21, 40 e 41

direzione piazza della Libertà (stazione FS)

da via dell’Istria » largo Pestalozzi » via del Molino a Vento » Garibaldi » largo della Barriera Vecchia » a seguire percorso regolare

direzione periferie

da Garibaldi » via del Molino a Vento » largo Pestalozzi » via dell’Istria » a seguire percorso regolare

Gli orari di partenza rimangono invariati.

Linea 23

direzione piazza della Libertà (stazione FS)

da via dell’Istria » via Baiamonti » via Svevo » via Caduti sul Lavoro » galleria San Vito » galleria de Sandrinelli » Goldoni » via Gallina » via Carducci » a seguire percorso regolare

direzione stabilimento Wärtsilä

da corso Italia » Goldoni (inversione di marcia) » via Pellico » galleria de Sandrinelli » galleria San Vito » via Caduti sul Lavoro » via Svevo » via Baiamonti » via dell’Istria » a seguire percorso regolare

Gli orari di partenza rimangono invariati.

Linea 27

corsa delle 7:31 in partenza da Muggia Vecchia, direzione piazza della Libertà

da via dell’Istria » largo Pestalozzi » via del Molino a Vento » Garibaldi » largo della Barriera Vecchia » a seguire percorso regolare

Linea 29

corsa delle 5:17 da corso Saba, direzione via Svevo

corso Saba » Garibaldi » via del Molino a Vento » largo Pestalozzi » via dell’Istria » via Valmaura » a seguire percorso regolare

Linea 34

direzione largo della Barriera Vecchia

via Paisiello » via Zandonai » via Puccini » via Benussi » via Flavia » Cagni » via dell’Istria » via Baiamonti » via Svevo » via Caduti sul Lavoro » galleria San Vito » galleria de Sandrinelli » corso Saba » Garibaldi (inversione di marcia) » largo della Barriera Vecchia

direzione via Paisiello

largo della Barriera Vecchia » Goldoni (fermata delle linee 15 e 16) » galleria de Sandrinelli » galleria San Vito » via Caduti sul Lavoro » via Svevo » via Baiamonti » via Liburnia » via della Pace » a seguire percorso regolare Gli orari della linea 34 dal lunedì al sabato sono disponibili sui sito di Trieste Trasporti e Tpl Fvg.

Lungo i nuovi percorsi saranno osservate tutte le fermate aziendali, a richiesta.