Trieste sempre più digital e attenta ai temi green: Il Rifiutologo scaricato oltre 1.600 volte nel primi sei mesi del 2021

Rispetto dell'ambiente e sostenibilità: la sensibilità verso questi temi sempre più attuali e importanti è in costante crescita. Sono molte le iniziative che inducono ciascuno di noi a riflettere sull'ecosostenibilità, soprattutto dal punto di vista della preservazione dell’ambiente in cui viviamo. Per uno sviluppo sempre più consapevole e in chiave green con i temi legati all’ecologia ed in particolare alla gestione dei rifiuti sono state messe in campo diverse iniziative utili a sviluppare modelli di vita che salvaguardino il nostro territorio.

Fortunatamente i dati ci mostrano questo impegno: anche i triestini sono sempre più sensibili ai temi ambientali. A testimoniarlo, i numeri de "Il Rifiutologo", un'app innovativa dedicata alla raccolta differenziata che consente di informarsi, direttamente sul proprio cellulare, sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati e segnalare eventuali criticità in merito ai servizi ambientali, migliorando così il decoro urbano.

I numeri

L’app "Il Rifiutologo", creata nel 2011 dal Gruppo Hera, è stata promossa da AcegasApsAmga sui territori serviti come strumento digitale per avvicinare cittadino e azienda, creando un dialogo semplice e diretto. E l'apprezzamento da parte dei triestini continua ad aumentare, un dialogo che ha entusiasmato e coinvolto moltissimi cittadini, tanto che nei primi sei mesi del 2021, l'app è stata scaricata a Trieste circa 1.600 volte.

Triestini sempre più attivi: mille segnalazioni in sei mesi

Nel dettaglio, sono state circa mille le segnalazioni pervenute all’azienda tramite l’app sul decoro urbano: 550 per avvisare sull’abbandono di rifiuti, 150 le richieste di svuotamento dei contenitori, 126 le richieste per la pulizia delle strade, circa 100 per lo svuotamento di cestini e cassonetti, 60 le segnalazioni di danneggiamento del contenitore. Segnale evidente del dialogo attivo tra AcegasApsAmga e cittadini: grazie a questo canale diretto infatti la multiutility può intervenire puntualmente sulle segnalazioni, risolvendole in breve tempo e comunque entro 48 ore.

Il Rifiutologo è stato utilizzato poi oltre 26mila volte per la ricerca di dove conferire correttamente i propri rifiuti, di cui 7.800 attraverso la scansione con barcode del rifiuto (basta leggere con il proprio cellulare l’etichetta e l’app indica dove gettare il contenitore). L’app infine permette di trovare il centro di raccolta più vicino o prenotare, per gli iscritti al servizio, il ritiro scarti verdi a domicilio. Anche queste funzioni hanno visto un ampio utilizzo con oltre 720 visualizzazioni dei centri di raccolta e più di 230 richieste del ritiro potature dei giardini.

Come utilizzare l'app

Dal 2020, inoltre, è attiva la versione de Il Rifiutologo anche per Alexa, assistente vocale di Amazon. Un investimento che ha portato a brillanti risultati, come dimostrano i dati dell’ultimo semestre riguardanti l’utilizzo di questi strumenti a Trieste. Con la skill de Il Rifiutologo per Amazon Alexa, inoltre, si può avere un aiuto in più per fare correttamente la raccolta differenziata ottenendo tutte le informazioni. L’applicazione, nel territorio di Trieste, è stata utilizzata 80 volte nel primo semestre del 2021.

Per accedere a Il Rifiutologo basta inserire città e indirizzo, in tal modo si potranno avere informazioni di dettaglio sui servizi ambientali presenti. Tra le funzioni e i servizi ricordiamo:

Dove lo butto? - Basta compilare i campi e Il Rifiutologo sito o app indicherà il posto giusto per ogni tipologia di rifiuto.

Trova la stazione ecologica più vicina.

Calendario porta a porta per sapere giorni e orari della raccolta porta a porta.

Riuso ingombranti.

Isole interrate.

Raccolte differenziate particolari.

Punti di raccolta itineranti.

Distribuzione materiali.

Scaricare Il Rifiutologo è semplicissimo: l'app è disponibile, oltre come Skill di Alexa, per dispositivi mobili Android ed IOS.

Green economy: i dati

La raccolta differenziata è una responsabilità sociale ed fondamentale anche per la ricchezza di un territorio: essa sostiene il settore della "green economy" e dell’economia circolare, dedicata al recupero ed al riciclo dei rifiuti. Gli 88 impianti utilizzati da AcegasApsAmga, di cui 70 di riciclo, occupano circa 7.000 persone e sviluppano un giro d’affari di oltre 2,3 miliardi di euro.

Non solo quindi tutela ambientale e conservazione delle risorse, ma anche ricchezza e occupazione generata sul territorio: per fare un esempio, il materiale derivante da raccolta differenziata, raccolto nel 2019 nei territori serviti dal Gruppo Hera, è stato inviato a più di 194 impianti della filiera del recupero, che occupano circa 19.000 persone, generando un fatturato pari a 11 miliardi di euro.