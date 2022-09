L'influencer triestina Nikita Pelizon approda al Grande Fratello Vip

Un triestina approda al Grande Fratello Vip: si tratta di Nikita Pelizon, influencer e modella 28enne. La notizia, che circolava sul web da un po', è stata confermata da Davide Maggio, che nei giorni scorsi ha spolierato il cast completo. I nomi saranno comunque ufficializzati da Alfonso Signorini questa sera, domenica 18 settembre, in occasione della prima puntata su Canale 5. Nikita Pelizon aveva già partecipato a Temptation Island come tentatrice, a Ex on the beach e, quest'anno, a Pechino Express. Conta 120mila follower su Instagram, si definisce 'uragano di good vibes', dipinge quadri e produce abbigliamento 'motivazionale' e cosmetici con il suo brand personale Hunika. Nel 2017, appena 22enne, aveva partecipato a uno spot per MySecretCase, una piattaforma online dedicata alla vendita di sex toys per donne.