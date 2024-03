Cinquanta studenti norvegesi in visita alle eccellenze scientifiche triestine

TRIESTE - Cinquanta studenti provenienti dalla Norwegian University of Science and Technology di Trondheim, sono in visita per tre giorni, da ieri 18 a domani 20 marzo, ad alcune realtà che compongono il sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SiS Fvg). Dieci i partner che hanno aperto le proprie porte agli universitari del Nord Europa. Questi, infatti, prima di laurearsi potranno decidere di trascorrere un periodo di studio e ricerca in Italia, grazie a fondi dedicati. "Se sceglieranno di farlo in Friuli Venezia Giulia - ha detto l'assessore regionale all'istruzione, università e ricerca, Alessia Rosolen - consolideranno la reputazione di "calamita" del sistema regionale generando, inoltre, un interessante indotto economico". Il programma ha visto l'accoglienza lunedì 18 con i saluti istituzionali, quindi un serrato succedersi di visite e presentazioni che hanno coinvolto Area Science Park, l'azienda Plus lì insediata, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di astrofisica con visita all'Osservatorio astronomico di Basovizza, Elettra sincrotrone Trieste, il Cnr-Istituto officina dei materiali, il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (Icgeb), l'Abdus Salam International centre for theoretical physics (Ictp), la Sissa, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale. La tre giorni si concluderà con una visita alla Grotta Gigante, non solo attrazione turistica, ma laboratorio scientifico per la rilevazione sismologica.