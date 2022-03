Pensioni, stop all'anticipo del pagamento: da aprile si torna al primo del mese

Cambia il calendario di pagamento delle pensioni. Da aprile torneranno a essere pagate il 1°del mese anche negli uffici postali della provincia di Trieste e non in anticipo come era ormai diventato prassi durante la pandemia. Lo comunica poste Poste Italiane. La decisione è stata presa per la cessazione dello stato di emergenza per il Covid, giovedì 31 marzo.

Pensioni , come funzionerà la turnazione alfabetica Per i pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution le pensioni torneranno ad essere accreditate regolarmente dal primo giorno del mese. La stessa azienda fa sapere che sempre da venerdì 1 aprile i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 236 sportelli Atm Postamat della provincia di Torino senza bisogno di recarsi allo sportello. Tutti i pensionati che invece intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dall'1 al 6 aprile, secondo la turnazione alfabetica affissa all'esterno di ciascun Ufficio Postale. Vista la fine dello Stato di emergenza si torna dunque alla normalità. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

Il calendario dei pagamenti

Gennaio: martedì 3 per le poste, mercoledì 4 per gli altri istituti di credito

Febbraio: martedì 1 sia per gli istituti di credito che per le poste

Marzo: martedì 1 sia per gli istituti di credito che per le poste

Aprile: venerdì 1 sia per gli istituti di credito che per le poste

Maggio: lunedì 2 sia per gli istituti di credito che per le poste

Giugno: mercoledì 1 sia per gli istituti di credito che per le poste

Luglio: venerdì 1 sia per gli istituti di credito che per le poste

Agosto: lunedì 1 sia per gli istituti di credito che per le poste

Settembre: giovedì 1 sia per gli istituti di credito che per le poste

Ottobre: sabato 1 per le poste, lunedì 3 per gli altri istituti di credito

Novembre: mercoledì 2 sia per gli istituti di credito che per le poste

Dicembre: giovedì 1 sia per gli istituti di credito che per le poste