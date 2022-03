Nuovo look per due piani della Pineta del Carso

Nuovo look per i due piani di degenza della palazzina C della Pineta del Carso destinati all’U.O. di Riabilitazione Neuromotoria, completamente ristrutturati. Con 60 posti a disposizione, le nuove camere, tutte a due letti con bagno, aria condizionata, tv e wi-fi gratuito, ospiteranno pazienti prevalentemente ortopedici, ma anche neurologici, tutti provenienti dagli ospedali e case di cura del territorio, sia in regime privato che accreditato. I nuovi ambienti, spaziosi e luminosi, curati nei minimi particolari e progettati dall’arch. Luigi Semerani con gli ingg. Dario Svara e Denis Zadnik, sono stati realizzati a norma di legge, utilizzando i migliori materiali a disposizione e secondo le disposizioni regionali in materia di autorizzazione. Oltre agli ambienti, anche tutti gli impianti sono stati adeguati ai più recenti standard di sicurezza.

Il piano di investimento

La ristrutturazione dei nuovi spazi rientra in un piano di investimento più ampio che un po’ alla volta prevede un riammodernamento dell’intera struttura. Prossimamente saranno avviati anche i lavori di adeguamento degli ambulatori al piano terra. “Da oggi possiamo offrire ai nostri pazienti una migliore qualità della degenza, in ambienti più confortevoli e moderni” - afferma la responsabile dell’U.O. di Riabilitazione Neuromotoria, la dr.ssa Federica Russolo, affiancata nello staff dalla dr.ssa Alenka Mikulus, dr.ssa Stefania Minatti e da un team di fisioterapisti specializzati.

“Investire nel riammodernamento della Pineta del Carso, e in generale di tutte le strutture che gestiamo, è in cima alle priorità della nostra società, che intende mettere a disposizione le proprie risorse per migliorare la qualità del servizio, sia in termini di comfort che di sicurezza” – aggiunge il dott. Guglielmo Danelon, presidente e amministratore delegato del Policlinico Triestino, che oltre alla Pineta del Carso gestisce anche la casa di cura Salus, Pineta City, Studio Polonio e le varie sedi dello Studio Biomedico.

In visita ieri ai nuovi spazi e a “I Fiori del Carso”, assieme all’assessore Walter Pertot, ha presenziato la Sindaco del Comune di Duino-Aurisina Daniela Pallotta, che è così intervenuta: “La casa di cura Pineta del Carso ha sempre avuto un ruolo importante nel nostro Comune. Rappresenta un luogo storico di cura che ha saputo stare al passo con i tempi, dimostrando grande attenzione alla qualità dei servizi offerti. C’è sempre stata grande collaborazione, ma i rapporti si sono ancora rafforzati durante la pandemia. Da lungo tempo gli anziani del nostro territorio trovano in Pineta un punto di riferimento imprescindibile, un baricentro non solo per Duino-Aurisina ma anche per gli altri comuni del Carso. E sappiamo che peso possa avere, in particolare per le persone anziane, trovarsi all’interno di un ambiente confortevole e immerso nel verde”.