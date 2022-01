Ricreatorio De Amicis, il Comune fa il punto sugli interventi di manutenzione

Centomila euro circa per riqualificare parte del ricreatorio De Amicis del rione di San Vito a Trieste. E' quanto ha investito il Comune nei confronti della struttura fondata nel 1914. La notizia è stata data nella mattinata di oggi 17 gennaio in occasione di una conferenza stampa convocata dagli assessori all'Educazione Nicole Matteoni e ai Lavori Pubblici, Elisa Lodi. L'intervento è relativo ad una manutenzione straordinaria dei ricreatori comunali, appaltato alla Ennio Riccesi Holding S.r.l.

Le parole degli assessori

“E’ stata finalmente riaperta la scala di accesso al ricreatorio De Amicis da via Colautti - ha spiegato la Lodi – con nuovi gradini, nuovo pianerottolo e nuove ringhiere, dando così maggiore comodità ai ragazzi e alle famiglie. Stiamo ora verificando anche lo stato dei locali della ludoteca, da molti anni inagibili, a causa di un incendio che li aveva compromessi nel novembre del 2007, per restituirli al più presto al pieno utilizzo del ricreatorio”. “E’ importantissimo mantenere i ricreatori, specialità e orgoglio di Trieste, unici in Italia - ha aggiunto la Matteoni – che accolgono tantissimi ragazzi, in questo momento oltre 1200 e ancora per il Sis che ammontano a 1156. Per il solo ricreatorio De Amicis le presenze erano 210 nel pre Covid e 175 ora”.

I dettagli dell'intervento

Le opere al De Amicis hanno riguardato la scala d’accesso principale alla struttura, quello da via Colautti, era da molti anni interdetto in quanto presentava diverse difformità che la rendevano fuori norma (le alzate dei gradini erano irregolari e una rampa era troppo lunga), costringendo l’utenza ad utilizzare l’accesso secondario di via Ressel. Sono stati fatti tutti gli adeguamenti necessari, come la regolarizzazione delle alzate dei gradini e l’inserimento di un nuovo pianerottolo e la creazione di una nuova rampa. Inoltre è stato rifatto il rivestimento dei gradini in pietra bocciardata e i parapetti in acciaio. Nel contempo sono stati avviati i lavori di svuotamento dei locali al piano terra dell’edificio di via Combi, già destinati a ludoteca e per valutare gli interventi necessari alla loro ristrutturazione e riportarli entro la primavera al loro previsto riutilizzo.