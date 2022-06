Elodie, Tananai, Fedez e tanti altri: a Portopiccolo si canta con il Tim Summer Hits

Un cast stellare per il Tim Summer Hits 2022: due appuntamenti imperdibili a Portopiccolo martedì 28 e mercoledì 29 giugno, sul palco Andrea Delogu e Stefano De Martino che presenteranno a partire delle ore 21.00 importanti artisti della musica italiana e non solo.

Saliranno sul paco Achille Lauro, Aka7even, Albe, Alvaro Soler, Bresh, Chiara Galiazzo, Coez, Deddy, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Donatella Rettore e Tancredi, Elisa, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesco Gabbani, Gaudiano, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, La Rua, LDA, Marco Masini, Margherita Vicario, Mario Biondi, Matteo Romano, Michele Bravi, Mr. Rain, Myss Keta, Nek, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Sam Ryder, Sissi, The Kolors, Tommaso Paradiso, Valentina Parisse, Vegas Jones.

Tim Summer Hits: gli appuntamenti da non perdere

La grande musica torna live, in tv, online e in alcune tra le piu? suggestive piazze italiane. Da giovedi? 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay arriva Tim Summer Hits, il nuovo appuntamento musicale in sei puntate che porterà dal vivo in 3 città - tra cui Portopiccolo (TS) - e in tutte le case degli italiani le hit dell’estate 2022 con i più grandi nomi della musica italiana: conducono Andrea Delogu e Stefano De Martino.

Dopo Roma, sarà il suggestivo borgo di mare di Portopiccolo, che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina, a ospitare le nuove tappe del Tim

Summer Hits. Martedì 28 e mercoledì 29 giugno, Andrea Delogu e Stefano De Martino, a partire dalle ore 21.00, accenderanno tutta la zona della marina privata portando sul palco dell’evento televisivo musicale dell’estate alcuni tra i più grandi artisti italiani.

Due serate di musica live, che andranno a impreziosire ulteriormente la già ampia offerta turistica del prestigioso borgo, perla del Friuli Venezia Giulia, che, oltre a vantare il riconoscimento della bandiera blu da parte della FEE (Foundation for Environmental Education), è anche nota per il suo approccio d’eccellenza al tema della sostenibilità. Portopiccolo, infatti, è un complesso integrato, che non produce CO2 e gas da combustione ed è accessibile a tutti, grazie alle sue strade prive di scale, a comodi parcheggi e uno sviluppato sistema di ascensori verticali e inclinati che permettono il raggiungimento di tutte le aree con facilità.

Durante le due serate in compagnia del Tim Summer Hits, che sarà possibile poi rivedere in prima serata su Rai2 da giovedì 14 luglio, saranno tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco facendo cantare e ballare l’intero borgo.

Rai Radio 2 e Radio Italia saranno le radio ufficiali di Tim Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Entrambe trasmetteranno gli appuntamenti in simulcast con Rai2. Tim Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su

RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdi? sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00. Tutte le serate saranno raccontate sui social ufficiali di RaiPlay, Rai2, Radio2 e Radio Italia.

Tim Summer Hits e? un progetto crossmediale di eventi sul territorio realizzato da Rai Pubblicità e Tim, prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Radio Italia.