Scaduto il contratto per la Trieste-Lussinpiccolo: nuova gara a marzo

TRIESTE - “La tratta Trieste - Lussinpiccolo ha dato grandi risultati e i numeri lo confermano: negli anni 2019, 2022, e 2023 il numero dei passeggeri è stato in continua crescita” così l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante. Nell’incontro tra Regione e la società Liberty Lines, gruppo che ha gestito in questi anni le tratte Trieste, Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo, si è fatto il punto su questi ultimi anni che, nonostante la sospensione delle attività nel 2020 e 2021 a causa della pandemia, ha visto i dati in forte crescita. Sempre più persone scelgono di affidarsi al trasporto via mare, più di 8mila solo nel mese di agosto 2023.

Nuovo affidatario o riconferma

Sono passati i tre anni di periodo contrattuale ora si cercherà un nuovo affidatario della linea o si riconfermerà Liberty Lines. “È necessario attivare una nuova procedura di affidamento con gara, che in considerazione dei tempi tecnici potrà essere bandita nella seconda metà del prossimo mese di marzo. Auspichiamo che il soggetto che ha portato avanti il servizio in questi anni partecipi, lo può tranquillamente fare. Liberty Lines esegue un servizio di Tpl in Sicilia e di conseguenza non è detto che siano interessati a continuare a svolgere il lavoro anche qui: i servizi marittimi sono in netta crescità in tante altre regioni d'Italia. Quindi ci auguriamo che si possa continuare perchè il servizio è stato molto interessante. Trieste - Lussinpiccolo è una preziosa opportunità di collegamento nella stagione estiva con alcune delle principali località turistiche della Slovenia e dell'Istria, sempre più utilizzata e apprezzata non solo per il trasporto dei passeggeri, ma anche delle biciclette” conclude l’assessore Cristina Amirante.