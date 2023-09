Turismo aumentato del 20 per cento: boom visitatori nei musei

Quest'anno le presenze di turisti a Trieste hanno "superato del 20 per cento i valori degli anni precedenti", mentre il numero di visitatori nei musei "ha superato in proporzione il boom di 600mila visitatori registrati nel 2019, stando alle statistiche del mese di agosto". Lo ha dichiarato l'assessore alla cultura e turismo Giorgio Rossi a margine della conferenza stampa di presentazione delle attività didattiche, educative e di divulgazione culturale dei Civici Musei del Comune.

Quest’anno, per la prima volta, il servizio sarà suddiviso tra musei scientifici e storici e srtistici, affidato a società specializzate, con attività aperte principalmente alle scuole, ma anche ai visitatori, giovani e adulti. In conferenza stampa è stato spiegato che sono stati di recente assunti sei nuovi conservatori museali, due figure per il Museo del Mare nel Magazzino 26 del Porto Vecchio e quattro per i Musei Storici e Artistici. Le offerte didattiche, articolate per le scuole di ogni ordine e grado, vanno dai percorsi più semplici del mondo dell’arte pensati per i più piccoli, fino agli approfondimenti legati alla storia, come i temi della memoria e del ricordo, oltre alla musica e al teatro.

Di seguito i link per consultare i programmi completi:

https://ecothema.org/civici- musei-scientifici-di-trieste/

https://www.admaiora. education/it/mostre-ed-eventi/ musei-civici-trieste