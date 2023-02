Jackpot al Superenalotto, la fortuna bacia Trieste, vinti quattro milioni in via Oriani

TRIESTE - Il jackpot al Superenalotto più alto di sempre ha baciato anche Trieste. E' la tabaccheria Alba Chiara di via Oriani 8 la ricevitoria dove la dea bendata ha regalato ben quattro milioni di euro al fortunato (o fortunata) vincitore. La persona, al momento della pubblicazione di questo articolo, non si è ancora palesata al titolare. "Ci hanno scritto in tantissimi questa mattina - racconta Manuel -, devo dire che è una strana emozione, questa mattina avevamo la fila di persone fuori dalla porta. Non ce lo aspettavamo, visto che non facciamo spesso questi sistemi. Ma siamo felici per chi ha vinto". Dietro alla pila di giornali e riviste c'è anche Angelica. "Speriamo che la persona sappia di aver vinto" racconta. Per oltre tre decenni storica drogheria, da circa dieci anni l'esercizio commerciale è diventato una tabaccheria con ricevitoria e vendita di giornali e riviste.

"Speriamo che sappia di aver vinto"

L'identità del vincitore rimarrà anonima grazie al riserbo che Manuel e Angelica manterranno, ma i due provano ad abbozzare un ritratto. "Sarebbe bello se fosse un giovane, che con questi soldi possa comprarsi una casa, senza dover fare un mutuo, insomma costruirsi un futuro" così Angelica. Per Manuel "se fosse una persona anziana sarebbe bello se riuscisse a vivere bene la vecchiaia aiutando gli altri, dimostrando un po' di generosità". In caso di vincite così importanti, spesso la ricevitoria viene omaggiata da chi ha giocato la schedina vincente. Cosa fareste con quattro milioni di euro? "Io sono scout - così Manuel - e ogni volta che dobbiamo allestire un campo ci sono sempre un sacco di problemi. Per questo, con una parte dei soldi, creerei tanti campi attrezzati per i ragazzi e le ragazze".

Cosa fare in caso di vincita

Ma cosa succederà da oggi in poi? "La persona che ha vinto deve venire qui da noi e presentare la schedina vincente. A quel punto, dopo averla "passata", la custodiremo e staccheremo il talloncino finale". Sul sito del Superenalotto si legge che "per le vincite superiori a euro 1.000.000,00, il Concessionario provvede entro 91 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale". Come riportato nell'articolo scritto dai colleghi di Today, "le sedi dove presentarsi per la riscossione sono a Milano in Via A. Tocqueville, 13 o a Roma in Via Sacco e Vanzetti, 89. L'orario di apertura è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì". A questo link tutto ciò che deve fare il fortunato vincitore. In Friuli Venezia Giulia il sistemone è risultato vincente per cinque volte (questo il numero delle schedine) al bar Alla Terrazza di Codroipo (Udine), due volte al Fumi e profumi di Cormons (Gorizia) e una volta alla tabaccheria Corbo Bressani Mara di Attimis (Udine).