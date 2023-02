Potenziata la polizia locale: in arrivo 100 nuovi assunti

L'organico della polizia locale sarà "rinforzato" con 100 nuove assunzioni, tra agenti e ufficiali, ampliando così il corpo, che arriverà a un totale di oltre 260 elementi, anche in compensazione dei pensionamenti e delle obiezioni all'uso dell'arma. I dipendenti che hanno rifiutato gli armamenti e che hanno chiesto l'assegnazione ad altri settori, sono infatti 35 (circa il 13 per cento dell'organico totale) mentre i nuovi assunti hanno tutti dato la loro disponibilità. Lo hanno dichiarato oggi in conferenza stampa gli assessori comunali Maurizio De Blasio (Sicurezza e Poliza locale) e Stefano Avian (Risorse umane) e il direttore delle Risorse umane Manuela Sartore.

L'assessore De Blasio ha sottolineato come le nuove assunzioni permetteranno di raggiungere "un numero che ci consente di portare l'organico all'epoca pre pandemica. L'intenzione è quello di potenziare i diversi servizi della Polizia Locale che, ricordo, non si occupa solo di divieti di sosta e, contemporaneamente di soddisfare le esigenze operative del Corpo. Intendiamo garantire una maggiore presenza sul territorio e un'ottimizzazione dei servizi con l'obiettivo finale di assicurare la sicurezza sulle strade e non solo, anche alla luce dei nuovi episodi di cronaca, a cui abbiamo assistito nel corso di quest'anno".

L'assessore Avian ha specificato che le domande pervenute sono state 1000 e il concorso che prevedeva tre prove: scritto, orale e fisica. La dottoressa Manuela Sartore ha ringraziato tutto il suo staff che l'anno scorso ha bandito 13 procedure concorsuali, in particolare il concorso per l'assunzione di nuovi agenti e ufficiali per la Polizia Locale. Nelle prossime settimane ci sarà un periodo di affiancamento, poi i nuovi assunti saranno destinati alle strutture del dipartimento che richiedono un potenziamento rispetto all'organico attuale.

Dopo il concorso, l'organico della polizia locale si compone di 238 Pla (agenti e sottufficiali) e 33 Plb (ufficiali), e le nuove assunzioni hanno permesso di abbassare l'età media degli agenti, poiché il 39 per cento dei nuovi assunti rientra nella fascia dei 20 anni e il 58 per cento nella fascia dei 30 anni. Sono stati assunti nei Pla 79 uomini e 21 donne (il 58 per cento residenti a Trieste), nei Plb 23 uomini e 3 donne.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore degli armamenti, è prevista entro l'estate. Una questione che, come dichiarato da De Blasio, "non è mai stata percepita come una corsa contro il tempo, occore invece dare al corpo il massimo della sicurezza e dello scrupolo, chiudendo tutti gli adempimenti e tenendo conto delle differenti sensibilità".