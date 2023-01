Oltre mezzo milione dal Comune per risistemare strade, marciapiedi e scalinate

In programma interventi urgenti per la manutenzione straordinaria di strade, piazze, marciapiedi e scalinate per un valore complessivo di 550mila euro: è stato annunciato oggi in municipio dal sindaco Roberto Dipiazza, dall'assessora all'urbanistica Sandra Savino e il direttore del servizio strade e infrastrutture del Comune Gustavo Zandanel. Interventi approvati "grazie alla rapida approvazione del bilancio comunale", ha spiegato l'assessora Savino, divise in tre distinti progetti, per le aree maggiormente ammalorate della zona nord e sud della città e per la manutenzione delle scalinate (12 per il primo lotto e altre in programma successivamente). Alcune gare sono già state espletate e l’inizio dei lavori è fissato per l’inizio dell’estate, mentre le opere relative ai lotti precedenti, con gare già assegnate, partiranno entro una quindicina di giorni.

“Nella zona nord della città – ha precisato Savino - partiremo con una serie di interventi per complessivi 200mila euro comprensivi di Iva che riguardano i marciapiedi di Via dei Gelsomini, Via Caravaggio, Via Pilone / Via dei Cunicoli, Piazza Casali, la carreggiata di Via Martiri della Libertà / Via Udine e infine la strada sterrata per il monastero di S. Cipriano (in località Prosecco) che, in quanto vincolata, non è possibile asfaltare, ma la cui carreggiata andremo a rifare con dei materiali innovativi; Piazzale Straulino, dove verrà risistemato il Parcheggio e Via Muratori, dove c’è necessità di intervenire sulla carreggiata”.

Saranno invece destinati alla zona sud 150mila euro in zona Valmaura, nell'ambito di un disegno complessivo legato alla rotatoria e i lavori, ha affermato il Sindaco, dovrebbero concludersi entro il 15 febbraio). Coinvolti negli interventi i marciapiedi di Via Palatucci e Via Rio Primario, oltre a parte di Via San Sabba. 200mila euro, invece, saranno destinati alla risistemazione delle scalinate tra cui Scala dei Giganti, Scala Joyce, Scala di via Ressel, Scala di via Bonaparte, Scala di salita de Marchi, Scala di vicolo dei Calafai, Scala di San Luigi da via del Farneto a via De Marchesetti, Scala di vicolo dell’Edera, scala di Barcola tra i civici 157 e 171 di Viale Miramare e tre interventi su Scala dei Lauri.

Il sindaco ha rimarcato "l’importanza di questi lavori urgenti e la particolare attenzione rivolta allo stato delle strade e all’incolumità dei cittadini", auspicando "un ancora maggiore coordinamento con le aziende che gestiscono i sottoservizi" e precisando che “sul territorio comunale contiamo 350 km. di strade e, conseguentemente, 700 km. di marciapiedi”. Gli interventi sono volti all'eliminazione di potenziali pericoli per la pubblica incolumità a causa dell'usura delle strade che a volte è aggravata dal transito di mezzi pesanti.