Arrivano in Italia pagando 5mila euro al racket: arrestato passeur

TRIESTE - Arrestato in piazza Libertà un passeur che trasportava quattro migranti, due dei quali avevano pagato in tutto 5mila euro a due differenti organizzazioni criminali per poter arrivare in Italia. E' successo nella mattina di mercoledì 30 agosto, quando gli agenti della polizia ferroviaria hanno notato che, da un’auto fermatasi presso l’entrata posteriore della stazione, stavano scendendo alcune persone con atteggiamenti sospetti. Si trattava di quattro uomini, tre cittadini pachistani ed uno bengalese, che erano appena entrati illegalmente in Italia a bordo del veicolo sospetto, guidato da un cittadino straniero comunitario 40enne.

Le indagini hanno appurato che almeno due degli stranieri avevano versato, in patria, la somma di 3mila euro ad una organizzazione dedita al traffico di migranti per ottenere un biglietto aereo e il visto di ingresso per la Romania da dove poi, pagando altri 2mila euro ad un ulteriore gruppo criminale, attraverso diversi mezzi di trasporto, sono stati condotti illegalmente in Italia. Il passeur è stato arrestato per favoreggiamento aggravato all’immigrazione irregolare di cittadini extracomunitari ed è stato condotto in carcere. L'auto è stata sequestrata. I migranti hanno presentato richiesta di asilo.