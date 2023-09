Minorenni in sala slot, chiuso locale per 10 giorni, stangata da oltre 6000 euro

TRIESTE- Chiusura per dieci giorni e una sanzione di oltre 6600 euro. È quanto l'Agenzia dei monopoli ha disposto, dopo un controllo effettuato a fine aprile dai carabinieri della stazione di Guardiella, nei confronti della sala slot di via Giulia. Il motivo della "stangata" è da ascrivere alla presenza, in occasione dei controlli, di otto minorenni (sia italiani che stranieri). L'episodio, come detto, è avvenuto diversi mesi fa, ma la notizia è emersa solamente oggi 12 settembre. I dieci giorni di chiusura terminano il prossimo 15 settembre.