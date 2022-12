Writer e imbrattamenti: otto giovani segnalati, tra loro quattro minorenni

Otto persone, tra cui quattro minorenni, sono state segnalate dalla Polizia locale per imbrattamenti e danneggiamenti, dopo le altre sette segnalazioni all'Autorità giudiziaria nella prima parte dell'anno in corso. In questi primi casi le indagini avevano consentito di sequestrare una cospicua quantità di materiale e di contestare ai responsabili diverse sanzioni amministrative (Regolamenti di polizia urbana e gestione rifiuti). In questi ultimi mesi altri otto ragazzi (di cui quattro minori, come anticipato), sono stati segnalati ipotizzando reati dello stesso genere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e a quella per i minorenni.

Gli operatori hanno raccolto diversi elementi relativi a questa attività: materiale usato per i graffiti, schizzi di prova per migliorare la velocità di esecuzione, contenuti digitali e social. Questa crew (così si definiscono i gruppi dediti a queste attività) aveva di fatto il solo scopo di lordare e danneggiare beni pubblici e privati, compresi beni immobili vincolati.