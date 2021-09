Come gestire il cantiere edile: al via il corso post diploma per lavorare nel mondo dell'edilizia

La diffusione di nuovi sistemi costruttivi e materiali, la ripresa del mercato immobiliare con i nuovi bonus statali, le nuove tecnologie informatiche per la progettazione e la gestione della commessa e la standardizzazione del processo costruttivo sono tutti elementi che hanno contribuito a rendere sempre più centrale e ricercata la figura del tecnico di cantiere, un professionista in grado di gestire il processo costruttivo, le risorse umane, la logistica, la sicurezza, l’ambiente e tutto quanto avviene all’interno del cantiere edile interfacciandosi con la Direzione Lavori e con le imprese appaltatrici e gli artigiani che vi operano.

La formazione

Per fornire le competenze necessarie per lavorare come tecnico di cantiere, Edilmaster organizza il corso IFTS Post Diploma “Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile” che si svilupperà attraverso incontri in aula, attività di laboratorio, visite didattiche, per un totale di 400 ore di formazione e 400 ore di stage presso studi professionali ed aziende del territorio o sviluppo di project work per gli occupati. Il corso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Gli argomenti tecnici trattati saranno:

Analizzare la documentazione progettuale e di appalto

Strumenti e tecniche per la gestione informatizzata del processo edile

Definire il programma di lavoro per l’esecuzione della commessa

Gestire l’avvio dei lavoro e l’approntamento del cantiere

Condurre il cantiere

Redigere il computo metrico ed il preventivo lavori

Organizzare e gestire la sicurezza in cantiere

Gestire le problematiche ambientali nel cantiere edile

Chi può partecipare

Possono presentare domanda di ammissione i disoccupati, i non occupati e gli occupati che: - sono in possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore, Diploma di Istruzione e Formazione Professionale o ammissione al 5° anno di un percorso di Istruzione Secondaria Superiore - sono in possesso di titolo equivalente acquisito all’estero ma non riconosciuto in Italia o delle competenze minime richieste acquisite in precedenti percorsi di Istruzione, Formazione e Lavoro, previa valutazione da parte di un Comitato Tecnico Scientifico.

Come informarsi e iscriversi

EDILMASTER – La Scuola Edile di Trieste

Tel. 040-2822461

E-mail: mdalbo@scuolaedilets.it

Webpage del progetto: https://www.edilmaster.ts.it/?portfolio=tecniche-di-organizzazione-e-gestione-del-cantiere-edile-trieste