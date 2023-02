Ferito alla testa nella notte, tracce di sangue in centro: sessantenne a Cattinara

TRIESTE - Alle prime luci dell'alba le macchie di sangue erano ancora ben visibili, nella zona tra il caffè Stella Polare e la fontana di piazza Ponterosso, ma non ci sarebbe stato alcun episodio violento di cronaca, bensì solo un incidente dovuto all'alcool. Un uomo di 63 anni è stato soccorso da un'ambulanza della Sogit poco dopo le 4 davanti alla questura di Trieste, in via del Teatro romano. L'uomo, secondo fonti di polizia, si trovava ad una festa con degli amici e "verosimillmente" avrebbe sbattuto la testa in seguito ad una caduta accidentale. Questa mattina, verso le 5 (orario in cui i gestori e gli addetti alle pulizie dei locali della zona iniziano a lavorare), le pattuglie della Squadra Volante hanno controllato la zona di via Bellini, dove le macchie di sangue erano più evidenti. Da lì, secondo quanto si apprende, il sessantatreenne si è portato fino alla zona della questura, dove i sanitari accorsi sul posto hanno prestato le prime cure. Da lì è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.