In Viale apre "Trancio", il paradiso della pizza in teglia

TRIESTE - Il 26 ottobre, in viale XX Settembre 13, ha aperto i battenti “Trancio”, il paradiso della pizza in teglia. L’idea è nata dalla mente creativa di Filippo Comparin, titolare de "La bottega dell'antiquario", che ha voluto proporre ai triestini un'esperienza gastronomica diversa. “Abbiamo voluto rompere gli schemi della tradizionale pizza tonda, offrendo agli amanti della pizza al taglio, una pizza croccante - ha spiegato Comparin -. “In pizza we crust” è infatti il motto di “Trancio””.

Gusti classici e specialità

Nel locale di viale XX Settembre troverete dai 10 ai 15 gusti diversi di pizza disponibili ogni giorno, con la promessa di una novità quotidiana o settimanale, oltre agli immancabili classici. Tra le specialità da provare, il trancio mortadella, stracciatella e pistacchio e quello alla pancetta con pomodori secchi. Le pizze possono essere gustate sul posto o portate via, soddisfacendo le esigenze di ogni tipo di cliente. Da "Trancio" è inoltre possibile ordinare un'intera teglia di pizza con un giorno di anticipo, un'opzione ideale per eventi o riunioni. Il locale, che un tempo ospitava una macelleria, attira una clientela variegata: studenti, lavoratori, famiglie e turisti trovano in "Trancio" un punto di incontro goloso nei suoi 60 mq di spazio dal design curato. “Abbiamo avuto una risposta ottima da parte dei triestini e non solo - ha dichiarato Comparin - . La croccantezza delle nostre pizze ha già conquistato molti palati, con clienti che non solo ritornano ma si fidelizzano, sedotti sia dal gusto che dall'estetica del locale”.

Una nuova apertura nel 2024

"Trancio" è già pronto ad espandersi: entro l'inizio del 2024, il locale prevede di offrire posti a sedere all'esterno, mentre per la prossima primavera è prevista una seconda apertura nel cuore di Trieste. “Un nuovo locale sorgerà in piazza della Borsa o nell’ex ghetto. Trieste è una città dal forte richiamo turistico, il contesto ideale per una proposta culinaria di qualità”, ha concluso il titolare.