Ugo Rossi: "Sono libero, pronto a rientrare in Consiglio"

Torna in libertà dopo la misura cautelare ai domiciliari il consigliere comunale del Movimento 3V Ugo Rossi. La procedura prevede che, alla scadenza della misura cautelare, Rossi debba riprendere il posto del consigliere Marco Bertali, che lo ha sostituito in questi tre mesi, già nella prossima seduta, prevista per il 12 maggio. Essendo decaduto anche il decreto Green Pass, l'esponente del Movimento 3V parteciperebbe in presenza. Tuttavia il presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca, raggiunto al telefono, dichiara "ho visto l'ordinanza del tribunale che prevede la fine della misura cautelare il 4 maggio, ma non ho ancora ricevuto nessuna comunicazione dalla Prefettura, né dalla Regione".

Rossi dichiara di aver intrapreso una battaglia legale: "Abbiamo fatto ricorso al Tribunale Civile contro la sospensione tramite l'atto prefettizio, che fa riferimento a un articolo della legge Severino, la quale prevede la sospensione dalla carica in caso di reati di mafia o corruzione, e non è questo il caso. Se il ricorso venisse accolto dovrei essere risarcito per i tre mesi in cui avrei dovuto presenziare in consiglio". Ugo Rossi ha inoltre annunciato la sua presenza a un banchetto del Movimento 3V sulla scuola e le restrizioni sanitarie anti - Covid, dalle 17 alle 19 di venerdì 6 maggio.