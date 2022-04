Il futuro del sito della Wartsila preoccupa i sindacati

C'è preoccupazione tra i sindacati dei metalmeccanici su Flextronics, Wartsila e Ferriera. Come riportato da Fim, Fiom e Uilm, sono diversi i problemi che le tre grandi realtà industriali stanno riscontrando. Alla Wartsila c'è quello della mancanza di chiarezza sull'impatto degli investimenti dei fondi del Pnrr per lo sviluppo e la ricerca e la transizione ecologica della produzione nel sito triestino. Alla Flextronix, il problema dell' approvvigionament o delle materie prime e la perdita dell'appalto con l'ENEL che rendono incerto il futuro del 30% dei lavoratori in cassa integrazione in scadenza a giugno, ammortizzatore che potrebbe essere prolungato per altri 12 mesi. La situazione della Ferriera, dove meno di un centinaio di lavoratori sono in cassa integrazione, è invece legata ai lunghi tempi di attesa per le concessioni delle banchine per la piattaforma logistica e alla partenza della nuova linea di zincatura che porterebbe 40 posti di lavoro.