Ennesimo accoltellamento in città, arrestato un giovane, vittima a Cattinara

TRIESTE - Un giovane di origine straniera è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato un coetaneo. L'episodio, come riporta Ansa, è avvenuto in piazza Goldoni, verso le undici e mezza. L'aggressore è stato immediatamente fermato dai militari che si trovavano in zona per altri controlli. L'aggredito, un ventitreenne di nazionalità pakistana, è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, in condizioni serie ma non in pericolo di vita. E' stato sottoposto ad intervento chirurgico urgente. Sul fatto indaga l'Arma, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste che ha aperto un fascicolo (titolare la dottoressa Lucia Baldovin) per il reato di tentato omicidio. Gli investigatori sono al lavoro per ottenere le immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona.