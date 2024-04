Accoltellamento in piazza Libertà: un ferito grave

TRIESTE - Una lite con accoltellamento si è verificata nella prima serata di oggi, giovedì 11 aprile, in piazza Libertà: coinvolti almeno due giovani stranieri intorno ai vent'anni, uno di loro è in gravi condizioni. Stando a quanto di apprende, il ferito è stato accoltellato al torace e i sanitari del 118, accorsi sul posto, lo hanno intubato e stabilizzato sul posto, per poi portarlo all'ospedale di Cattinara in codice rosso. L'altro uomo coinvolto ha riportato ferite meno gravi, ed è stato anch'esso trasportato in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine. Secondo alcune testimonianze, almeno altre due persone sarebbero state coinvolte nella lite in un primo momento. Notizia in aggiornamento.