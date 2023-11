Ancora sangue in centro, accoltellato diciannovenne, è il nono in sei mesi

TRIESTE - Poco prima delle 16 di oggi 9 novembre un ragazzo del 2004 è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 dopo aver riportato una ferita da taglio, prodotta con ogni probabilità da una lama, all'addome. Il giovane, di nazionalità tunisina, è stato trovato sanguinante da alcuni passanti tra due macchine via San Maurizio, alle spalle di largo Barriera. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia di Stato, il giovane (che non è in pericolo di vita, anche se la ferita ha perforato l'addome) avrebbe riferito di esser stato aggredito da altre due persone nella zona di piazza Garibaldi. L'uomo verrà ascoltato dagli agenti della Volante, intervenuta sul posto. Sulla scena anche la Squadra mobile. Dal mese di giugno ad oggi si tratta del nono grave fatto di sangue che avviene in città e di cui gli organi di informazione hanno avuto notizia. Giugno ed ottobre i mesi caldi, con tre episodi a testa. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è morta.