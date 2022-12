Accoltellamento a Ponziana, ferito alla gola un sessantenne

È stato accoltellato alla gola intorno alle 19.30 un sessantenne di origine serba. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato ferito da una donna, probabilmente la sua convivente, mentre dormiva nel suo appartamento di via Battera. Sarebbe poi uscito di casa ed è stato visto aggirarsi, confuso e ferito, poco lontano dall'abitazione. Sulla strada, sarebbe stato trovato anche il coltello insanguinato. Ancora non sono noti i dettagli dell'aggressione nè le dinamiche ma per ora si presume si tratti di una violenta lite familiare. L'uomo ha perso molto sangue e ha riportato ferite alla gola, ma non sarebbe in pericolo di vita. Si trova ora all'ospedale di Cattinara, dove è stato trasportato in codice rosso dagli operatori del 118. Sul posto la Polizia di Stato. Notizia in aggiornamento.