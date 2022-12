Uomo accoltellato a Ponziana, parla l'amico della coppia: "Brave persone con problemi economici"

"Due brave persone, ogni tanto bevevano ma come tanti, non in maniera eccessiva. Avevano problemi economici perché avevano perso il lavoro entrambi. Hanno anche dei nipotini, io li conosco tutti e due e davvero non mi spiego quello che è successo". Lo ha dichiarato un residente nello stesso palazzo dove ha avuto luogo l'accoltellamento in via Battera, ieri pomeriggio alle 19:30. Secondo le prime ricostruzioni e la testimonianza dell'uomo sessantenne, la moglie 54enne lo avrebbe accoltellato alla gola ed è ora indagata per tentato omicidio. Sarà sentita dal Gip lunedì mattina e si deciderà in merito alla convalida dell'arresto e sulla misura detentiva da applicare. Tra le varie testimonianze raccolte in loco da Trieste Prima, tutte parlano di "un quartiere degradato, con diverse persone in indigenza economica o con problemi di tossicodipendenza e disagi di vario genere", e diverse voci, anche dai palazzi vicini, dichiarano che dall'appartamento in questione "si sentivano delle urla e dei forti litigi", e che tra i due il rapporto fosse turbolento.

Versione non confermata dal citato amico della coppia, che dichiara di aver realizzato l'accaduto "alle undici di sera, quando ero già a letto a dormire. Ho sentito squillare il telefono e mia moglie ha risposto. Erano i vicini che chiedevano cosa fosse successo. Così sono uscito dalla porta e ho visto tanto sangue, le tracce si fermavano al terzo piano, dove abitano loro. Non ho comunque sentito urla nell'ora in cui è accaduto. Ogni famiglia vive a modo suo, ma che io sappia erano gente 'normale'. Mi spiace per loro perché li conosco bene entrambi".

L'uomo è stato verosimilmente accoltellato in casa perché le copiose tracce di sangue, non ancora pulite, partono proprio dalla porta dell'appartamento e si interrompono fuori casa, probabilmente lavate via dalla pioggia battente di ieri sera e stamattina. Il coltello, anch'esso imbrattato, è stato trovato sulla strada, come se l'uomo lo avesse portato con sé. Una vicina di casa conferma che "l'uomo non ha urlato ma la donna non l'ha seguito quando è uscito dalla porta". Da segnalare che almeno tre persone, interpellate sull'accaduto, hanno dichiarato di non saperne nulla, nonostante il gran dispiegamento di forze di Polizia e della presenza di ambulanza e automedica del 118. Un'altra persona, che bita in un palazzo vicino ha dichiarato "le urla che sentiamo a volte potrebbero venire anche da un altro appartamento, purtroppo in questo quartiere non mancano persone con ogni tipo di problema".