Violenta lite notturna in via Coroneo, settantenne raggiunto da due coltellate

TRIESTE - Ha rifiutato il ricovero il settantenne triestino che dopo mezzanotte è stato accoltellato al torace e all'addome, nei pressi dell'entrata di un condominio della parte alta di via Coroneo. L'uomo, che secondo quanto si apprende sarebbe già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da due fendenti che fortunatamente non gli avrebbero provocato gravi conseguenze. Sulla dinamica dell'accoltellamento indagano le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno medicato il settantenne. Ancora da chiarire le cause del fatto.

Gli ultimi episodi

Questo di ieri sera rappresenta l'ennesimo fatto di cronaca che viene registrato a Trieste. Solo pochi giorni fa, nel rione di San Giacomo si era diffuso l'appello di una madre, preoccupata per l'aggressione subita dalla figlia di 11 anni per mano di una coetanea. Sempre la scorsa settimana (lunedì 5 settembre) invece la Squadra Volante era intervenuta nel rione di Roiano per un regolamento di conti tra cinque persone di origine balcanica. Gli aggressori (in tre) si sono introdotti in un appartamento al primo piano di via dei Mirti, dove in quel momento erano presenti un cittadino croato (G.Z. le iniziali) e un cittadino di nazionalità macedone (N.K. le iniziali). Quest'utlimo è stato raggiunto da una bastonata che gli ha procurato un trauma cranico, mentre l'altro è saltato dal primo piano, rifugiandosi all'interno di una panetteria della zona.