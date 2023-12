Accusato di omicidio in Pakistan, la Corte d’Appello nega l’estradizione

TRIESTE - La Corte d’Appello di Trieste nega l’estradizione a carico di un cittadino pakistano, accusato di omicidio in concorso nel suo paese, perché “non sussistono” le condizioni di accoglimento della domanda. La sentenza è stata emessa lo scorso giovedì 7 dicembre dalla Corte, presieduta dal giudice Sergio Carnimeo. Il 27enne, che ha un regolare permesso di soggiorno e lavora a Trieste da circa sette anni, era stato arrestato lo scorso giugno dalla polizia ferroviaria e posto agli arresti domiciliari. A suo carico pendeva un mandato di cattura emesso dalle autorità pakistane nel 2016. L’uomo era stato poi rilasciato dalla Questura di Pordenone lo scorso agosto.

Il Pm, nell’udienza di ieri, aveva chiesto l’accoglimento della richiesta di estradizione, ma gli avvocati della difesa, Marco Marocco e Carlo Benvenuti del Foro di Trieste, si sono opposti ritenendo “lacunosa” la documentazione fornita dal Governo pakistano. I legali ritengono inoltre che l’estradando, una volta rientrato nel paese d’origine, avrebbe potuto essere condannato alla pena di morte (ancora applicabile in Pakistan) e non sussisterebbe alcuna certezza del contrario. E’ stato inoltre rilevato che tra il Pakistan e l’Italia non esiste alcun accordo in materia di estradizione. Con la sentenza di ieri, quindi, è stata disposta l’immediata liberazione del 27enne. “Riteniamo che la Corte d'Appello - spiegano gli avvocati Marocco e Benvenuti - dichiarando l'insussistenza delle condizioni per concedere l'estradizione, abbia condiviso i dubbi della difesa .