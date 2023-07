Associazione Giovani Avvocati: D'Alessandro nuovo presidente

TRIESTE - L'Associazione Italiana Giovanni Avvocati ha eletto il nuovo consiglio direttivo della sezione triestina. Il neopresidente è Achille D'Alessandro il quale guida la squadra composta da Daniela Cuccaro (vicepresidente), Anna Bembi, Margherita Buccilli, Giacomo Cozzutto, Guido De Domenico, Nicolò Gerbini, Corinna Parisi e Francesco Quaranta. Il consiglio direttivo eletto sarà affiancato dalla presidente uscente Giulia Battistel in qualità, come da proficua connaturata prassi, di nuovo consigliere nazionale e dal coordinatore della consulta dei praticanti, Andrej ?erjal. "L'obiettivo - si legge nella nota inviata alla stampa - è quello di proseguire la travolgente crescita della sezione, con massimo spirito associativo e di vocazione per la politica forense verso obiettivi ed orizzonti ancora più ambiziosi".

L'associazione

L'Aiga è una associazione presente in tutti i fori italiani e che lavora al fine di "tutelare i diritti dell’avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati un’idonea formazione professionale, vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare sul diritto a un’effettiva difesa e a un processo equo e di ragionevole durata, ma anche diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche".