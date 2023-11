Allerta meteo, Trieste isolata: cancellati tutti i treni in Fvg

TRIESTE - Il maltempo previsto nel pomeriggio ha portato Trenitalia a bloccare la circolazione ferroviaria in Friuli Venezia Giulia e Veneto a partire dalle 12, ora di inizio dell'allerta meteo rossa per le province di Gorizia, Udine e Pordenone, e dell'allerta arancio per la provincia di Trieste. Soppressi infatti tutti i treni sulla linea Trieste - Venezia e Udine - Venezia. Come annuncia Trenitalia, a partire dalle ore 12:00 i treni alta velocità, Iintercity e regionali (oltre ai servizi di trasporto pubblico locale, come già comunicato ieri dalla Regione), subiscono i seguenti provvedimenti:

• per i treni Regionali programmati in partenza entro le ore 12:00 di giovedì 2 novembre o già partiti è garantito l’arrivo a destinazione

• i servizi di trasporto pubblico locale (autobus, pullman) saranno sospesi per lo stesso periodo

• per i treni Lunga Percorrenza in arrivo oltre le ore 12:00 nel territorio interessato saranno previste limitazioni di percorso

• dopo le ore 12:00 è prevista la sospensione della circolazione dei treni Regionali e Lunga Percorrenza sulle seguenti linee:

Sacile – Gemona – Tarvisio

Sacile – Casarsa – Udine

Portogruaro – Casarsa

Portogruaro – Trieste

Udine – Palmanova – Cervignano

Udine – Gorizia – Trieste.



Non possono essere predisposti servizi sostitutivi e l'azienda consiglia di non intraprendere viaggi. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.