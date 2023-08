Alluvione in Slovenia: morti e migliaia di sfollati, danni per mezzo miliardo

La situazione sul fronte meteo sta lentamente migliorando, ma la Slovenia è alle prese con la conta dei danni e delle drammatiche conseguenze dell'alluvione che l'ha colpita nei giorni scorsi. La macchina dei soccorsi e degli aiuti si è mosa, con colonne di vigili del fuoco partite da ogni angolo del Paese. Le richieste di supporto non si contano. Migliaia, secondo i media locali, gli sfollati. Diversi i morti e i dispersi, tra cui ci sarebbe anche una persona di nazionalità italiana. Secondo una prima stima realizzata dal governo sloveno, i danni ammonterebbero ad almeno mezzo miliardo di euro. Una delle inondazioni più violente che la Slovenia abbia mai subito, nella sua recente storia. Austria, Croazia ed Ungheria hanno offerto il loro aiuto. Ed è in tale direzione che si registra l'intervento della senatrice Tatjana Rojc.

"Spero che il Governo italiano - così l'esponente del Partito democratico - saprà tendere l'orecchio al grido di dolore e di aiuto che giunge dalla Slovenia, un Paese vicino e amico che in questo momento sta vivendo ore drammatiche. Un'alluvione come mai si era vista prima sta mettendo a dura prova un piccolo Paese che ora ha bisogno del soccorso internazionale. Un Paese che, quando è stata l'Italia a patire sotto l'acqua, era tra gli Stati che attraverso il meccanismo di protezione civile europeo hanno fatto arrivare in Emilia-Romagna attrezzature di pompaggio. Il presidente Bonaccini si è ricordato di quella solidarietà e la sta ricambiando. Rinnovo l'auspicio che anche l'Italia sia tra le Nazioni che offriranno soccorso alla Slovenia".