Alzheimer e retta gratuita, casa di riposo dovrà risarcire 80mila euro

TRIESTE - Chi soffre di Alzheimer non è tenuto a pagare la retta della casa di riposo, in capo al Servizio sanitario nazionale. Lo conferma una recente sentenza della Corte di Cassazione in merito a un caso che coinvolge una casa di riposo di Trieste. Ora il titolare della struttura sarà costretto a risarcire oltre 80mila euro alla famiglia del suo ex utente, assistita dai legali di Konsumer, associazione per la tutela dei consumatori. L'uomo, affetto da Alzheimer e altre patologie, era stato ospite della casa di riposo dal 2010 al 2014 e, dopo la morte del loro caro, la famiglia aveva citato in giudizio i titolari, chiedendo la restituzione delle rette corrisposte, in quanto unici eredi. In primo grado la richiesta era stata rigettata dal Tribunale di Trieste, per poi essere invece accolta in Appello. I titolari hanno quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, che ha confermato la decisione della Corte d'Appello.

La sentenza dello scorso 12 dicembre "dà quindi ragione per la terza volta in un anno ai consumatori / pazienti - spiega l'avvocato Augusto Truzzi, presidente provinciale di Konsumer e legale dei consumatori in giudizio (insieme a Francesco Trebeschi e Ilaria Romagnoli) -: non è dovuta la retta per i malati di Alzheimer quanto siano inscindibili l’aspetto sanitario e quello assistenziale" e la Corte "ribadisce l'obbligo, per il Ssn" di provvedere, "anche se gli stessi adducano 'assenza di fondi', 'agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia'”.