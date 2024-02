Dopo anni di incidenti cambia l'incrocio tra via Costalunga e via della Pace

TRIESTE - Dopo svariati incidenti, anche mortali, e anni di segnalazioni, sono stati conclusi i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Costalunga e via Pietà. In particolare, grazie all’intervento dell’assessore Michele Babuder, è stato installato uno spartitraffico con jersey e sono state apportate modifiche ai parcheggi, spostando la linea per dare maggiore visibilità e inserendo stalli per gli scooter e una zona pedonale. Saranno ora effettuati dei monitoraggi da parte dell’amministrazione comunale per verificare l’efficacia del nuovo assetto sulla sicurezza stradale.

Gli incidenti

Si parla di una zona dove gli automobilisti spesso superavano i limiti di velocità e, anche a causa della scarsa visibilità, si verificavano eventi anche tragici. Tra questi, l’incidente fatale che ha causato la morte della 22enne Sara Biasi nel 2020. Per risolvere il problema si erano attivati diversi anni fa alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e Lega, tra cui Corrado Tremul, Marcelo Medau e l’allora presidente della VII circoscrizione Stefano Bernobich. Risale al febbraio del 2023 una mozione di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale per la creazione di una rotonda al posto del pericoloso incrocio, ma la soluzione non era stata giudicata praticabile per la mancanza di spazio, vista anche la presenza di parcheggi e cassonetti per la raccolta differenziata. Sul tema era stata creata anche una raccolta firme.

"Lavoro di squadra"

Un risultato che il capogruppo di Fratelli d’Italia Marcelo Medau ha definito in una conferenza stampa “un bellissimo lavoro di squadra tra Fratelli d’Italia e Lega, dalla circoscrizione al Comune, con l’assessore Babuder che ha accettato di buon grado di portare avanti questo progetto, che era una nostra prerogativa nata tanti anni fa”.

Il consigliere sovranista Tremul si è inoltre dichiarato “Felice di aver mantenuto un promessa fatta al fratello di Sara”, mentre il capogruppo leghista Stefano Bernobich ha sottolineato come questa soluzione abbia permesso al Comune di affrontare “costi minori” rispetto a una rotatoria. Rispetto ai lunghi tempi d’azione, essendo passati anni dalle prime segnalazioni, Medau ha dichiarato che “la volontà politica c’è sempre stata ma cambiare strutturalmente l’assetto stradale non è una cosa così semplice burocraticamente parlando” e “ogni proposta necessita del parere dei tecnici e se teniamo conto anche del codice della strada la situazione si complica”.