Sciame di api su una barca, Guardia costiera chiama un apicoltore: recuperate

MONFALCONE - La Capitaneria di porto ha salvato uno sciame d'api finito a bordo di una imbarcazione. L'insolito episodio è avvenuto nello specchio di mare cosiddetto dei Caregoni nei giorni scorsi. Lo sciame d'api è stato recuperato grazie all'aiuto di Denis Zorzet, titolare di una azienda che produce miele a Begliano. Capita l'emergenza, Zorzet si è messo a disposizione per effettuare questo salvataggio. Il personale militare si è quindi imbarcato sul battello comandato da Giuseppe Siragusa. L'operazione è durata alcune ore. "E' la prima volta - ha dichiarato Zorzet - che in 16 anni mi viene richiesto un intervento in

mare. Le api che hanno sciamato, erano molto lontane dalla costa e, probabilmente stanche di volare, si sono posate prima sul tendalino di una barca e poi

sul tendalino dell'altra”. Le api sono state affidate all’apicoltore per essere inserite in una nuova casetta, in cui verranno curate e alimentate se necessario, vista la stagione molto poco produttiva.