Vacanze in Croazia, ecco l'app che evita le code al confine

Avete voglia di mare e relax in Croazia, ma non sapete che strada fare per evitare code? Fortunatamente c'è Promet, l'app che vi permette di sapere in anticipo la situazione legata al traffico e i tempi d'attesa alle frontiere. Pur essendo in lingua slovena, Promet è molto intuitiva: basterà infatti cliccare sull'icona del cartello stradale che segnala le code per capire quanto tempo dovrete attendere sia all'andata (izstopu) che al ritorno (vstopu).