Arrestato in Colombia narcos latitante: la droga passava anche per Trieste

BOGOTA' (COLOMBIA) - Il narcotrafficante colombiano Alfonso Cortes Grueso è stato arrestato dopo un periodo di latitanza. Grueso è accusato di aver trafficato droga, cocaina in particolare, con le cosche calabresi e la sostanza è stata fatta arrivare fino ai porti di Trieste, Genova e Gioia Tauro a partire dal 2007. Come riporta Ansa l'arresto è stato eseguito il 23 gennaio scorso (ma la notizia si è appresa soltanto oggi) su richiesta della procura di Reggio Calabria ai fini di estradizione, con l'accusa di traffico internazionale e detenzione di sostanze stupefacenti. Era stato arrestato già in passato ma era riuscito a far perdere le sue tracce, per poi essere processato in Italia e condannato in contumacia.

Il narcotrafficante è stato arrestato attraverso l'Interpol e si trova ora in carcere a Bogotà, in attesa di estradizione in Italia. Secondo il suo avvocato Alexandro Maria Tirelli, direttore dell'Alta scuola estradizioni delle Camere penali internazionali, che difende Alfonso Cortes Grueso, "il processo celebrato in Italia non è convincente: è stato celebrato senza che il mio assistito ne avesse conoscenza. Chiederemo l'annullamento della sentenza di condanna. E se riusciremo, la liberazione celere del mio cliente".