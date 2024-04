Aggredisce i genitori e la zia e prende a pugni un carabiniere

È finito in carcere a Udine un uomo di 35 anni, di origini triestine ma residente a Comeglians in via Roma. L'uomo ha aggredito i genitori e una zia nella serata di ieri, mercoledì 3 aprile. Il trambusto causato dalla lite famigliare ha fatto si che intervenisse una pattuglia dei carabinieri della stazione di Forni di Sopra che era stata allertata dalla centrale verso le 22. Alla vista dei militari, l'uomo avrebbe dato in escandescenze e avrebbe colpito un carabinieri con un pugno in testa. Il 35enne si ulteriormente agitato e si è ferito tanto da dover essere accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo per ricevere alcune cure mediche. Una volta dimesso è stato accompagnato nella casa circondariale del capoluogo in attesa dell’udienza di convalida. Le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti contro famigliari e lesioni personali. La posizione del 35enne è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria. Due giorni di prognosi al carabiniere colpito.