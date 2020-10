Far west in via Battera: pugni alle donne di casa e minacce di morte al vicino, giovane dietro le sbarre

Si arma di coltello, picchia con violenza la madre e la sorella e, prima di essere arrestato dagli agenti della Squadra Volante e portato dietro le sbarre, sfonda la porta di un vicino di casa minacciandolo di morte. Il grave episodio da far west è avvenuto esattamente una settimana fa in un appartamento di via Battera 20, nel rione di Ponziana e ha coinvolto un giovane italiano di 24 anni che è stato femato dalla Polizia con l'accusa di violazione di domicilio, lesioni personali, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

La furia finisce in carcere

La notizia dell'arresto circolava da qualche giorno ma il nulla osta dalla Procura della Repubblica di Trieste è arrivato solo nella mattinata di oggi 8 ottobre. Gli agenti dei numerosi equipaggi della Squadra Volante sono riusciti a bloccare il giovane - la cui posizione era gravata da numerosi precedenti - non senza difficoltà. Dopo essere stato accompagnato in Questura per le formalità di rito, è stato successivamente condotto presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.