Vandali nell'ex macello di Aquilinia, associazioni valutano denunce

TRIESTE - Secondo raid in poche settimane ai danni dell'Associazione cani da lavoro, realtà sportiva impegnata nell'addestramento cinofilo che da anni occupa l'ex macello di Aquilinia, in via Flavia di Stramare 6. L'edificio (pericolante) era stato dato in comodato d'uso gratuito dal Comune di Trieste (proprietario della struttura) all'associazione ancora nel periodo precedente alla pandemia. All'interno dei locali sono ospitate anche altre realtà (come un'associazione che si occupa di soft air). "Diverso tempo fa - racconta Maurizio Calabrese, presidente dell'Acdl - avevamo notato tracce di alcune incursioni. Qualcuno aveva dato fuoco a dei pallet. Abbiamo pensato che si trattasse di bravate di qualche ragazzino. Poi, circa tre settimane fa abbiamo scoperto sul fatto cinque minorenni intenti a vandalizzare la nostra sede. Due sono fuggiti, tre invece sono stati fermati dai carabinieri di via dell'Istria".

In quell'occasione viene fatta la ramanzina e niente di più. Dall'associazione nessuno sporge denuncia. Passano alcune settimane e i vandali si ripresentano (non si sa se gli stessi ragazzini, oppure altri soggetti). "Un socio del soft air ieri pomeriggio si è recato presso la sede e ha trovato tutto divelto. Armadietti dove custodiamo il primo soccorso, un lucchetto nuovo, hanno addirittura verniciato una panca da sagra. Questa volta faremo qualcosa, non ne possiamo più". Calabrese ha concluso affermando che a breve verrà sporta denuncia.