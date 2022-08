Lavoro: aperti 15 posti a tempo indeterminato per ufficiale tenente di Polizia locale

Avviata una selezione pubblica per soli esami per la copertura di 15 posti, a tempo pieno e indeterminato, di “ufficiale tenente di Polizia locale”. Ne dà notizia il Comune di Trieste, l'avviso di selezione, con i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché le modalità di compilazione e presentazione delle domande sono consultabili e scaricabili dal sito internet www.comune.trieste.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Bandi di Concorso in scadenza/Concorsi.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere inviate, esclusivamente in via telematica, entro le ore 23.59 del 12 settembre 2022. La piattaforma per la presentazione delle domande è attiva dalle ore 16.30 di oggi, venerdì del 12 agosto.