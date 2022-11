Ater: oltre 17 milioni per i cantieri con super bonus 110 per cento

Ammontano a oltre 17 milioni di euro i cantieri con super bonus 110 % predisposti da Ater Trieste, i primi dei quali, in via Paisiello, si sono conclusi ieri. I lavori complessivi riguardano in tutto 22 stabili, con 389 alloggi interessati. Le ditte impegnate nei lavori sono: Harley Dickinson, Ase (Acegas), Bluenergy Assistance e System Mind srl. Per quanto riguarda l'intervento di via Paisiello, grazie agli interventi apportati da AcegasApsAmga Servizi Energetici, saranno in tutto 119 le famiglie che potranno contare su un risparmio energetico annuo di circa il 30%. Ogni famiglia risparmierà all’anno circa 400 euro per il riscaldamento e ogni condominio eviterà di disperdere nell’atmosfera 20 tonnellate di emissioni di Co2, per un totale complessivo di 60 tonnellate di Co2 all’anno non emesse nell’aria di Trieste

Il presidente di Ater Trieste, Riccardo Novacco, ricorda come si lavori “da più di un anno su questo tema", e che gli interventi "fin da subito, garantiranno un risparmio concreto agli inquilini. Sottolineo come sia stata un’operazione complessa perché le regole del super bonus sono molte ferme e decise. Dietro ogni cantiere ci sono mesi di lavoro burocratico, per cui un ringraziamento enorme va ai dipendenti Ater".

Questi i cantieri Ater con super bonus già deliberato:

- via Montasio 1-11, 6 stabili, 86 alloggi, lavori su termocappotto, centrale termica, sisma bonus e bonifica amianto, partiti a gennaio 2022, durata 18 mesi, importo 5.134.763,6 euro

- via Paisiello 7, uno stabile, 38 alloggi, lavori su termocappotto e accentramento contatori, lavori partiti a settembre 2021, durata 10 mesi, importo 1.560.000,00 euro

- via Paisiello 9, identico intervento del civico 7

- via Respighi 5, uno stabile, 38 alloggi, lavori su termocappotto e accentramento contatori, lavori partiti a settembre 2021, durata 10 mesi, importo 1.560.000,00 euro

- via San Mauro dal civico 2 al 12 e via San Tommaso 5, 7 stabili, 99 alloggi, lavori su termocappotto, predisposizione per accentramento contatori e bonifica amianto, partiti a maggio 2022, durata un anno, importo 3.500.000,00 euro

- via Toffani 1, uno stabile, 15 alloggi, lavori su termocappotto, predisposizione per accentramento contatori e centrale termica, partiti nell’estate 2022, durata 6 mesi, importo 620.000,00 euro

- via Toffani 3 e 5: identico intervento del civico 1

- via Costalunga 47-49, 2 stabili, 31 alloggi, lavori su termocappotto, predisposizione per accentramento contatori e bonifica amianto, partiti nell’estate 2022, durata 6 mesi, importo 1.500.000,00 euro

- via Palmanova, uno stabile, 14 alloggi, lavori su termocappotto, lavori partiti a fine estate 2022, durata 6 mesi, importo 550.000,00 euro.

ASE, ha seguito tre interventi di riqualificazione energetica nel comprensorio di via Paisiello, per un totale di 4 milioni di euro di investimento messi a disposizione dalla stessa ASE. Si tratta degli stabili al civico 7, composto da 40 unità abitative, al civico 9, per altre 40 unità abitative, e in piazzale Respighi 5, per 39 unità abitative: in tutti i condomini gli interventi effettuati sono la realizzazione del cappotto isolante e la sostituzione dei serramenti. I lavori di riqualificazione energetica, a costo zero per i residenti, sono iniziati ad agosto del 2021 e si stanno completando proprio in questi giorni.

Harley&Dikkinson si è occupata nel dettaglio dei lavori del complesso di via Montasio, per i civici 1-3-5-7-9-11, di quello di via San Mauro, per i civici 2-4-6-8-10-12, e di quello di via San Tommaso 6 a Opicina. Per il primo cantiere si tratta della realizzazione del cappotto termico ed aerogel su tutte le superficie verticali dell’immobile, una nuova centrale termina a basso consumo, e la bonifica completa dell’amianto nel seminterrato e nelle cantine, oltre alla riqualificazione antisismica, con oltre 5 milioni di euro. Per gli stabili di via San Mauro e via San Tommaso anche in questo caso si tratta della realizzazione del cappotto termico ed aerogel su tutte le superficie verticali dell’immobile, e ancora di nuove dorsali gas e il rifacimento e l’isolazione dei tetti. La spesa totale è di quasi 3 milioni e mezzo di euro.